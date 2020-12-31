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Левандовски — лучший игрок 2020 года по версии Marca, Месси — 10-й

Левандовски — лучший игрок 2020 года по версии Marca, Месси — 10-й
Футбол / Лига чемпионов 0
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Авторитетное испанское издание Marca составило собственный рейтинг лучших футболистов 2020 года. Его возглавил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Второе место занял Йозуа Киммих, который также выступает за «Баварию». Тройку лучших замкнул нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял пятое место, а капитан «Барселоны» Лионель Месси — 10-е. Примечательно, что авторы рейтинга не включили в топ-10 ни одного игрока из АПЛ.

Лучшие футболисты 2020 года по версии Marca:

1. Роберт Левандовски ( «Бавария»)
2. Йозуа Киммих ( «Бавария»)
3. Килиан Мбаппе ( «ПСЖ»)
4. Серхио Рамос ( «Реал»)
5. Криштиану Роналду ( «Ювентус»)
6. Неймар («ПСЖ»)
7. Карим Бензема («Реал»)
8. Мануэль Нойер ( «Бавария»)
9. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд)
10. Лионель Месси («Барселона»).

Роберт Левандовски сфотографировался в кровати с трофеями, завоёванными в 2020 году
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