Левандовски — лучший игрок 2020 года по версии Marca, Месси — 10-й

Авторитетное испанское издание Marca составило собственный рейтинг лучших футболистов 2020 года. Его возглавил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.
Второе место занял Йозуа Киммих, который также выступает за «Баварию». Тройку лучших замкнул нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял пятое место, а капитан «Барселоны» Лионель Месси — 10-е. Примечательно, что авторы рейтинга не включили в топ-10 ни одного игрока из АПЛ.
Лучшие футболисты 2020 года по версии Marca:
1. Роберт Левандовски ( «Бавария»)
2. Йозуа Киммих ( «Бавария»)
3. Килиан Мбаппе ( «ПСЖ»)
4. Серхио Рамос ( «Реал»)
5. Криштиану Роналду ( «Ювентус»)
6. Неймар («ПСЖ»)
7. Карим Бензема («Реал»)
8. Мануэль Нойер ( «Бавария»)
9. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд)
10. Лионель Месси («Барселона»).
- 31 декабря 2020
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