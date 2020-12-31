Стефано Пиоли: «Милан» слишком долго не играл в Лиге чемпионов. Планируем туда вернуться

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о перспективах команды на попадание в Лигу чемпионов.



«Мы будем и дальше работать над улучшением нашей игры. И да, мы планируем вернуться в Лигу чемпионов.



Для нас создали идеальные условия работы, я бы сказал, выдающиеся. Но мы все прекрасно понимаем, что должны сделать всё, чтобы вернуть «Милан» туда, где он должен быть, в Лигу чемпионов. Мы слишком долго не принимали участия в этом турнире. Но мы достойны играть там. Точно знаю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. У нас есть энтузиазм и серьёзные намерения.



В январе наш состав пополнили Ибрагимович и Кьер. Оба сильно помогли нам изменить ситуацию», — приводит слова Пиоли Corriere della Sera.

Мальдини: думаю, у Пиоли есть немало качеств, присущих великому тренеру