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Моуринью — о переносе матча с «Фулхэмом»: это было непрофессионально

Моуринью — о переносе матча с «Фулхэмом»: это было непрофессионально
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о переносе матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».

«Не хочу слишком много говорить по этому поводу. Просто скажу, что чувствовал непрофессионализм, но так оно и было. Мы готовились к матчу и, конечно же, не сыграли, что разрушительно для тренировочного процесса на той неделе.

Предыдущие тренировки были бы другими, если бы мы не готовились к матчу. Некоторые могут подумать, что перенос матча – хорошо для меня, но для меня это было бы хорошо, только если бы я заранее знал, что встречи не будет. Тогда цикл тренировок был бы другой

Это особый сезон с особыми обстоятельствами. Я считаю, что ещё до начала сезона всё сразу пошло не так, как надо», – приводит слова португальского специалиста Sky Sports.

Руководство АПЛ отменило матч менее чем за три часа до его начала. Встреча, запланированная на 30 декабря 2020 года, не состоялась из-за большого количества заражённых коронавирусом в стане лондонцев.

Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» отменён из-за вспышки коронавируса
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