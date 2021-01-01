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Коллимор — о Кавани: нельзя дисквалифицировать игроков за использование их языков

Коллимор — о Кавани: нельзя дисквалифицировать игроков за использование их языков
Футбол / Англия 0
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор, ныне работающий на телевидении, подверг критике решение Футбольной ассоциации Англии (FA) дисквалифицировать и оштрафовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

«Вместо того, чтобы дисквалифицировать игроков за использование других языков, в которых это приемлемо в культурном плане (я не решаю за другие культуры, это их дело), может быть, FA стоит предоставлять игрокам буклет, посвященный культуре Великобритании. Это должно было случиться ещё 25 лет назад! Переезд, информация, обучение», – написал Коллимор на своей странице в «Твиттере».

После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.

Уругвайский, нападающий пропустит матчи с «Астон Виллой» (АПЛ), «Манчестер Сити» (Кубок английской лиги) и «Уотфордом» (Кубок Англии).

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