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Андер Эррера — о дисквалификации Кавани: мир катится к чертям

Андер Эррера — о дисквалификации Кавани: мир катится к чертям
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера отреагировал на решение Футбольной ассоциации Англии (FA) дисквалифицировать и оштрафовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

Кавани в социальных сетях выступил с обращением, где прокомментировал решение FA. Комментарий под этим постом оставил Эррера.

«Если они наказывают тебя за такое… Этот мир катится к чертям. Обнимаю, держись, Эди», – написал Эррера.

Фото можно увидеть на странице Эдинсона Кавани в "Инстаграме".

После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.

Уругвайский, нападающий пропустит матчи с «Астон Виллой» (АПЛ), «Манчестер Сити» (Кубок английской лиги) и «Уотфордом» (Кубок Англии).

Андер Эррера с 2014-го по 2019-й год выступал за манкунианцев, став обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также победителем Лиги Европы.

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