Арнор Сигурдссон: в последнее время меня мало устраивает моё положение в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон не исключил, что может покинуть московскую команду.



«В последнее время меня мало устраивает моё положение в ЦСКА. Посмотрю на ситуацию с точки зрения того, что будет лучше для меня и моей футбольной карьеры — остаться в ЦСКА или перейти в новую команду», — приводит слова Сигурдссона DV.

Сигурдссон перешёл в ЦСКА из «Норрчёпинга» в 2018 году. В нынешнем сезоне исландский футболист в 14 матчах Российской Премьер-Лиги забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. С 2018 года Сигурдссон вызывается в национальную команду Исландии.

ЦСКА набрал 37 очков в 19 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).