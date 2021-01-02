Арнор Сигурдссон: в последнее время меня мало устраивает моё положение в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон не исключил, что может покинуть московскую команду.
«В последнее время меня мало устраивает моё положение в ЦСКА. Посмотрю на ситуацию с точки зрения того, что будет лучше для меня и моей футбольной карьеры — остаться в ЦСКА или перейти в новую команду», — приводит слова Сигурдссона DV.
Сигурдссон перешёл в ЦСКА из «Норрчёпинга» в 2018 году. В нынешнем сезоне исландский футболист в 14 матчах Российской Премьер-Лиги забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. С 2018 года Сигурдссон вызывается в национальную команду Исландии.
ЦСКА набрал 37 очков в 19 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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