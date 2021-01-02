«Спартак» опубликовал скриншот «переписки» с Месси

«Спартак» на своём официальном аккаунте в «Твиттере» показал переписку с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. По скриншоту видно, что переписка получилась недолгой, а подытожили красно-белые её одним словом — «боль».

Фотографию можно посмотреть на официальном «твиттере» «Спартака»

Контракт Месси с каталонским клубом заканчивается 30 июня 2021 года. По правилам ФИФА за полгода до завершения действующего соглашения любой футболист имеет право официально начинать поиски новой команды. Таким образом, Лионель уже с 1 января может начинать вести переговоры с другими клубами.



Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.