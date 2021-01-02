Матч 17-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Фулхэм» отменён

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Фулхэм» перенесён.
«После новых положительных результатов тестов на COVID-19 „Фулхэм“ может подтвердить, что выездной матч в Бёрнли, намеченный на воскресенье, 3 января, был отложен после обсуждений с АПЛ и консультаций с медицинским штабом. Те, у кого положительный результат, самоизолируются в соответствии с правилами, установленными правительством Великобритании и английской Премьер-лигой», — цитирует заявление лондонского клуба Sky Sports.
Это уже второй матч с участием «Фулхэма», перенесенный на этой неделе, после того как встреча, намеченная на среду, 30 декабря 2020 года, с «Тоттенхэм Хотспур» была отменена всего за несколько часов до стартового свистка.
Матч 17-го тура чемпионата Англии сезона-2020/2021 «Бёрнли» — «Фулхэм» должен был пройти на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Бордовые в 15 встречах набрали 16 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Дачники» (11) — на 18-м месте.
- 2 января 2021
-
15:34
-
15:32
-
15:22
-
15:08
-
14:21
-
14:02
-
13:35
-
12:53
-
12:33
-
12:22
-
11:55
-
11:38
-
11:19
-
10:58
-
10:37
-
10:30
-
10:11
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:24
-
09:11
-
08:45
-
08:26
-
07:45
-
07:21
-
06:56
-
05:55
-
05:18
-
00:57
-
00:30
- 1 января 2021
-
23:54
-
23:39
-
23:36
-
23:25