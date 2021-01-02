Матч 17-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Фулхэм» отменён

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Фулхэм» перенесён.



«После новых положительных результатов тестов на COVID-19 „Фулхэм“ может подтвердить, что выездной матч в Бёрнли, намеченный на воскресенье, 3 января, был отложен после обсуждений с АПЛ и консультаций с медицинским штабом. Те, у кого положительный результат, самоизолируются в соответствии с правилами, установленными правительством Великобритании и английской Премьер-лигой», — цитирует заявление лондонского клуба Sky Sports.



Это уже второй матч с участием «Фулхэма», перенесенный на этой неделе, после того как встреча, намеченная на среду, 30 декабря 2020 года, с «Тоттенхэм Хотспур» была отменена всего за несколько часов до стартового свистка.



Матч 17-го тура чемпионата Англии сезона-2020/2021 «Бёрнли» — «Фулхэм» должен был пройти на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Бордовые в 15 встречах набрали 16 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Дачники» (11) — на 18-м месте.

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