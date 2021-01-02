Криштиану Роналду — первый человек, у которого 250 млн подписчиков в «Инстаграме»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду достиг невероятной отметки по количеству подписчиков в популярной социальной сети «Инстаграм». На 35-летнего португальца подписалось 250 млн человек. Это самый большой показатель среди пользователей во всём мире.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Роналду.
Недавно Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer. В голосовании на сайте премии португалец набрал 38%. На втором месте оказался Месси (24%). В тройку попал также форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 14 встреч во всех турнирах в составе «Ювентуса», в которых отметился 16 забитыми мячами и одной результативной передачей.
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