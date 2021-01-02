Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Криштиану Роналду — первый человек, у которого 250 млн подписчиков в «Инстаграме»

Криштиану Роналду — первый человек, у которого 250 млн подписчиков в «Инстаграме»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду достиг невероятной отметки по количеству подписчиков в популярной социальной сети «Инстаграм». На 35-летнего португальца подписалось 250 млн человек. Это самый большой показатель среди пользователей во всём мире.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Роналду.

Недавно Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer. В голосовании на сайте премии португалец набрал 38%. На втором месте оказался Месси (24%). В тройку попал также форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 14 встреч во всех турнирах в составе «Ювентуса», в которых отметился 16 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Криштиану Роналду опубликовал новогоднее поздравление, призвав мир сплотиться
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021