Красивый гол защитника «Арсенала» Тирни в ворота «Вест Бромвича». Видео
В Уэст-Бромидже на стадионе «Хоуторнс» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» принимает лондонский «Арсенал». Идёт 30-я минута, счёт — 2:0 в пользу «канониров».
Счёт был открыт на 23-й минуте матча — защитник «Арсенала» Киран Тирни здорово ускорился на левом фланге атаки, дважды обыграл Ферлонга, вошел в чужую штрафную и прицельно пробил в дальний верхний угол ворот.
«Вест Бромвич» набрал в 16 встречах 8 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Тоттенхэм Хотспур» (29).
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.
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