Красивый гол защитника «Арсенала» Тирни в ворота «Вест Бромвича». Видео

В Уэст-Бромидже на стадионе «Хоуторнс» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» принимает лондонский «Арсенал». Идёт 30-я минута, счёт — 2:0 в пользу «канониров».



Счёт был открыт на 23-й минуте матча — защитник «Арсенала» Киран Тирни здорово ускорился на левом фланге атаки, дважды обыграл Ферлонга, вошел в чужую штрафную и прицельно пробил в дальний верхний угол ворот.

Видео гола Кирана Тирни

«Вест Бромвич» набрал в 16 встречах 8 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Тоттенхэм Хотспур» (29).



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.