Генконсульство РФ в Марселе отреагировало на освобождение болельщика Ивкина

В генеральном консульстве РФ в Марселе прокомментировали освобождение из французской тюрьмы российского болельщика Михаила Ивкина.

«С удовлетворением отмечаем, что при активном содействии сотрудников генконсульства России в Марселе Михаил Ивкин, спустя три года заключения во французской тюрьме по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений в составе группы лиц британскому болельщику Э. Башу, 1 января смог наконец вернуться на родину, к своей семье. Работа генконсульства по отстаиванию прав второго россиянина, Павла Косова, осуждённого французским правосудием по тому же обвинению на 10 лет, продолжается», — говорится в сообщении генконсульства, опубликованном в «Фейсбуке».

1 января российский футбольный болельщик Михаил Ивкин вернулся на родину.



Ивкин был приговорён к трём годам тюрьмы в середине декабря, однако практически весь срок он отбыл ещё в ходе расследования. Помимо него, осудили ещё одного российского болельщика — Павла Косова. Его приговорили к 10 годам тюрьмы, и он продолжит отбывать наказание во Франции.



Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму. Болельщиков обвинили в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016.