Генконсульство РФ в Марселе отреагировало на освобождение болельщика Ивкина

В генеральном консульстве РФ в Марселе прокомментировали освобождение из французской тюрьмы российского болельщика Михаила Ивкина.
«С удовлетворением отмечаем, что при активном содействии сотрудников генконсульства России в Марселе Михаил Ивкин, спустя три года заключения во французской тюрьме по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений в составе группы лиц британскому болельщику Э. Башу, 1 января смог наконец вернуться на родину, к своей семье. Работа генконсульства по отстаиванию прав второго россиянина, Павла Косова, осуждённого французским правосудием по тому же обвинению на 10 лет, продолжается», — говорится в сообщении генконсульства, опубликованном в «Фейсбуке».
1 января российский футбольный болельщик Михаил Ивкин вернулся на родину.
Ивкин был приговорён к трём годам тюрьмы в середине декабря, однако практически весь срок он отбыл ещё в ходе расследования. Помимо него, осудили ещё одного российского болельщика — Павла Косова. Его приговорили к 10 годам тюрьмы, и он продолжит отбывать наказание во Франции.
Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму. Болельщиков обвинили в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016.
- 3 января 2021
-
00:31
-
00:22
- 2 января 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:32
-
23:16
-
23:15
-
23:01
-
22:41
-
22:25
-
22:21
-
21:54
-
21:49
-
21:20
-
20:56
-
20:52
-
20:34
-
20:30
-
20:22
-
20:00
-
19:57
-
19:43
-
19:26
-
18:52
-
18:32
-
18:04
-
18:04
-
17:54
-
17:42
-
17:34
-
17:30
-
17:20
-
16:48
-
16:26