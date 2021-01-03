Зинедин Зидан прокомментировал победу «Реала» над «Сельтой»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат встречи 17-го тура чемпионата Испании, в которой его подопечные обыграли «Сельту» (2:0).



«В целом «Реал» хорошо контролировал игру с «Сельтой», у нас был хороший баланс во всех линиях, а когда дело доходило до прессинга и возврата мяча, игроки выполняли все установки. После игры приятные ощущения, из девяти игр мы выиграли шесть, ещё три завершив вничью.



Замена Бензема? Я не думаю, что Карим устал из-за напряжённого графика. В игре с «Сельтой» он хорошо справился, и я убрал его только потому, чтобы дать время другому игроку. Мы делаем правильные шаги и должны продолжать в том же духе.



Восстановление Азара? В вопросе его возвращения мы будем двигаться постепенно. Постепенно он наберёт необходимые кондиции. Мы должны действовать медленно и ничего не форсировать. В спокойной обстановке он должен вернуться к своей лучшей форме. Вот и всё», — цитирует Зидана Goal.

Мадридский «Реал» набрал в 17 встречах 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Сельта» (23) — на 8-м месте.