Зинедин Зидан прокомментировал победу «Реала» над «Сельтой»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат встречи 17-го тура чемпионата Испании, в которой его подопечные обыграли «Сельту» (2:0).
«В целом «Реал» хорошо контролировал игру с «Сельтой», у нас был хороший баланс во всех линиях, а когда дело доходило до прессинга и возврата мяча, игроки выполняли все установки. После игры приятные ощущения, из девяти игр мы выиграли шесть, ещё три завершив вничью.
Замена Бензема? Я не думаю, что Карим устал из-за напряжённого графика. В игре с «Сельтой» он хорошо справился, и я убрал его только потому, чтобы дать время другому игроку. Мы делаем правильные шаги и должны продолжать в том же духе.
Восстановление Азара? В вопросе его возвращения мы будем двигаться постепенно. Постепенно он наберёт необходимые кондиции. Мы должны действовать медленно и ничего не форсировать. В спокойной обстановке он должен вернуться к своей лучшей форме. Вот и всё», — цитирует Зидана Goal.
Мадридский «Реал» набрал в 17 встречах 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Сельта» (23) — на 8-м месте.
- 3 января 2021
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
08:14
-
07:22
-
07:02
-
05:18
-
02:10
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:31
-
00:22
- 2 января 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:32
-
23:16
-
23:15
-
23:01
-
22:41
-
22:25
-
22:21
-
21:54
-
21:49
-
21:20
-
20:56
-
20:52
-
20:34
-
20:30
-
20:22
-
20:00
-
19:57
-
19:43