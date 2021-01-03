Лучший бомбардир Примеры Яго Аспас получил травму в матче с «Реалом»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас в матче 17-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2) получил травму. Как сообщает официальный сайт клуба из Виго, у лучшего бомбардира нынешнего сезона, вероятнее всего, фибриллярный разрыв подколенного сухожилия правой ноги.
Более того, повреждение получил нападающий «кельтов» Нолито, у него мышечная травма. Оба футболиста в ближайшее время пройдут углубленную диагностику, чтобы оценить точную степень тяжести травм.
На 6-й минуте матча «Реал» — «Сельта» счёт открыл полузащитник «Реала» Лукас Васкес. В начале второго тайма преимущество мадридцев увеличил Марко Асенсио.
Мадридский «Реал» набрал в 17 встречах 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Сельта» (23) — на 8-м месте. Мадридский «Атлетико» (35) — на втором месте, у команды Диего Симеоне три матча в запасе.
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