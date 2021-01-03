Зинченко — в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Челси»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Сити» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Челси»: Э. Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Ковачич, Пулишич, Зиеш, Вернер.
Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Абрахам, Хадсон-Одои, Жиру.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Стоунс, Диаш, Канселу, Зинченко, Гюндоган, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг.
Запасные: Карсон, Харвуд-Беллис, Мбете-Табю, Б. Менди, Дилап, Фернандиньо, Агуэро, Марез.
Впервые в сезоне в стартовом составе «горожан» выйдет 24-летний украинский полузащитник Александр Зинченко.
Лондонский «Челси» в 16 встречах набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).
- 3 января 2021
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