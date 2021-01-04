ЦСКА интересуется опорными полузащитниками из «Виктории Пльзень» и «Бристоль Сити»

Московский ЦСКА нацелен на приобретение опорного полузащитника в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Walla, «армейцы» хотели арендовать у «Маккаби» из Хайфы 24-летнего хавбека сборной Израиля Нету Лави, однако израильский клуб отказался отпускать своего капитана в Москву. Красно-синие решили искать другие варианты. В список интересов ЦСКА попали 25-летний полузащитник «Виктории Пльзень» и сборной Чехии Лукаш Калвах и 25-летний хавбек «Бристоль Сити» и сборной Венгрии Адам Надь. Одним из вариантов для усиления опорной линии также являлся 23-летний полузащитник венского «Рапида» и сборной Австрии Деян Любичич, однако футболист в ноябре 2020 года получил тяжёлую травму.

ЦСКА занимает второе место в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021. «Армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на 4 очка.