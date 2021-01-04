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Сердар Азмун занял второе место в голосовании за лучшего футболиста Азии в 2020 году

Сердар Азмун занял второе место в голосовании за лучшего футболиста Азии в 2020 году
Футбол / РПЛ 0

Fox Sports Asia в «Твиттере» сообщил о результатах голосования за лучшего футболиста Азии по итогам 2020 года.

Первое место с большим отрывом занял нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, набравший 286 баллов. Вторым оказался иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун. Он отстал от корейца на 197 баллов. Топ-3 замкнул Жуниор Неграо (83 балла), играющий в атаке южнокорейского клуба «Ульсан Хёндэ».

Азмун в прошлом году помог «Зениту» впервые в своей истории завоевать сразу три национальных трофея. Сначала сине-бело-голубые стали чемпионами России, а затем завоевали Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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