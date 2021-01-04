Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Боруссии» связали плохую форму Джейдона Санчо с несостоявшимся трансфером

В «Боруссии» связали плохую форму Джейдона Санчо с несостоявшимся трансфером
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о плохой форме полузащитника Джейдона Санчо в первой части нынешнего сезона.

«Вероятно, подсознательно Джейдон уже был готов к переходу. Он так много думал об этом, что потерял свою лёгкость. Однако в последние недели Санчо очень старается.

Раньше он не думал о предстоящем матче, а сейчас думает – в этом большая разница. Долей секунды, которые Джейдон теряет, хватает, чтобы соперник уже стоял перед ним на ногах. Чем больше ты пытаешься создать как креативный игрок, тем зачастую это сложнее. Думаю, сейчас Санчо нужно два-три успешных выступления подряд, после этого дела вновь пойдут вверх. Он по-прежнему один из самых талантливых футболистов в мире», — цитирует Ватцке Kicker.

«Манчестер Юнайтед» больше предпочитает подписать Холанда, нежели Санчо
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021