В «Боруссии» связали плохую форму Джейдона Санчо с несостоявшимся трансфером

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о плохой форме полузащитника Джейдона Санчо в первой части нынешнего сезона.



«Вероятно, подсознательно Джейдон уже был готов к переходу. Он так много думал об этом, что потерял свою лёгкость. Однако в последние недели Санчо очень старается.



Раньше он не думал о предстоящем матче, а сейчас думает – в этом большая разница. Долей секунды, которые Джейдон теряет, хватает, чтобы соперник уже стоял перед ним на ногах. Чем больше ты пытаешься создать как креативный игрок, тем зачастую это сложнее. Думаю, сейчас Санчо нужно два-три успешных выступления подряд, после этого дела вновь пойдут вверх. Он по-прежнему один из самых талантливых футболистов в мире», — цитирует Ватцке Kicker.

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