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Даррен Флетчер вошёл в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Даррен Флетчер вошёл в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер вернулся в главную команду, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

Экс-полузащитник, с октября возглавлявший состав U16, вошёл в тренерский штаб основы манкунианцев под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

«Рад вернуться в качестве тренера первой команды. Сейчас этот молодой состав переживает прекрасное время, и я с нетерпением жду, когда сделаю следующие шаги в тренерской карьере, работая с Уле и его штабом», — сказал Флетчер.

Флетчер в качестве футболиста защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2015 год и провёл за клуб более 200 матчей. С «красными дьяволами» шотландец четыре раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Лигу чемпионов, а также завоевал ряд других трофеев.

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