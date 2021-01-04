Даррен Флетчер вошёл в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер вернулся в главную команду, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».



Экс-полузащитник, с октября возглавлявший состав U16, вошёл в тренерский штаб основы манкунианцев под руководством Уле-Гуннара Сульшера.



«Рад вернуться в качестве тренера первой команды. Сейчас этот молодой состав переживает прекрасное время, и я с нетерпением жду, когда сделаю следующие шаги в тренерской карьере, работая с Уле и его штабом», — сказал Флетчер.



Флетчер в качестве футболиста защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2015 год и провёл за клуб более 200 матчей. С «красными дьяволами» шотландец четыре раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Лигу чемпионов, а также завоевал ряд других трофеев.

Месяц назад «МЮ» шёл девятым. Теперь делит первую строчку с «Ливерпулем» Клуб рвётся к титулу, несмотря на странную дисквалификацию Кавани.