«Братуха, с твоим днём!» «Спартак» поздравил Промеса с днём рождения
Пресс-служба «Спартака» поздравила нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса с днём рождения. Сегодня, 4 января, экс-форварду московской команды исполнилось 29 лет.
«Братуха, с твоим днём! Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу – лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых. Всегда рады видеть в Москве. С днём рождения, Антоха!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».
Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский «Аякс».
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