Главного тренера «Пармы» могут уволить после матча с «Аталантой»
Главный тренер «Пармы» Фабио Ливерани может покинуть свой пост после матча 16-го тура итальянской Серии А с «Аталантой», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, руководство «Пармы» недовольно результатами команды и рассматривает возможность увольнения специалиста после встречи с клубом из Бергамо.
«Парма» в 15 встречах набрала 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований является «Милан» (37). В тройку лидеров входят «Интер» (36) и «Рома» (30).
Матч 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Парма» состоится 6 января на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 17:00 мск. Напомним, в составе «Аталанты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
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