FA изменила регламент Кубка английской лиги за сутки до начала полуфинальных матчей

Футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила командам в оставшихся матчах Кубка английской лиги совершать по пять замен.
Как сообщает Sky Sports, футбольные функционеры привели регламент Кубка английской лиги в соответствие с рекомендациями FIFA, чтобы исключить предвзятость в соревновании. В этом соревновании до сих пор принимает участие «Брентфорд», выступающий в Чемпионшипе. Во втором по силе дивизионе английского футбола разрешено проводить по пять замен за матч, в то время как в АПЛ можно совершить всего три замены.
До сих пор в матчах Кубка английской лиги были разрешены три замены за матч в составе каждой из команд.
Согласно результатам жеребьёвки «Манчестер Юнайтед» в среду, 6 января, примет на «Олд Траффорд» «Манчестер Сити», а «Брентфорд» во вторник, 5 января, в гостях встретится с «Тоттенхэм Хотспур».
- 4 января 2021
-
21:32
-
21:07
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:37
-
19:36
-
19:24
-
19:14
-
19:12
-
18:55
-
18:51
-
18:39
-
18:22
-
18:17
-
18:09
-
18:07
-
17:59
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
17:11
-
17:10
-
17:09
-
16:51
-
16:39
-
16:27
-
16:16
-
15:54
-
15:44