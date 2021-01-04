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FA изменила регламент Кубка английской лиги за сутки до начала полуфинальных матчей

FA изменила регламент Кубка английской лиги за сутки до начала полуфинальных матчей
Футбол / Англия 0
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Футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила командам в оставшихся матчах Кубка английской лиги совершать по пять замен.

Как сообщает Sky Sports, футбольные функционеры привели регламент Кубка английской лиги в соответствие с рекомендациями FIFA, чтобы исключить предвзятость в соревновании. В этом соревновании до сих пор принимает участие «Брентфорд», выступающий в Чемпионшипе. Во втором по силе дивизионе английского футбола разрешено проводить по пять замен за матч, в то время как в АПЛ можно совершить всего три замены.

До сих пор в матчах Кубка английской лиги были разрешены три замены за матч в составе каждой из команд.

Согласно результатам жеребьёвки «Манчестер Юнайтед» в среду, 6 января, примет на «Олд Траффорд» «Манчестер Сити», а «Брентфорд» во вторник, 5 января, в гостях встретится с «Тоттенхэм Хотспур».

Финал Кубка английской лиги перенесён на апрель
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