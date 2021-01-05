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«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» и продлил безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей

«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» и продлил безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей
Футбол / Англия 0
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В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на второй минуте матча — после подачи капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса со стандартного положения в штрафную «Ливерпуля» нападающий хозяев Дэнни Ингс классным ударом перекинул мяч через голкипера в сетку ворот.

Видео победного гола Дэнни Ингса

Мерсисайдцы продлили безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей. «Святые» провели третий матч подряд в чемпионате Англии на ноль.

«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 33 очка и, несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. «Саутгемптон» (29) — поднялся на 6-е место.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
04 января 2021, понедельник. 23:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Ингс – 2'
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