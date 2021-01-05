«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» и продлил безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на второй минуте матча — после подачи капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса со стандартного положения в штрафную «Ливерпуля» нападающий хозяев Дэнни Ингс классным ударом перекинул мяч через голкипера в сетку ворот.
Видео победного гола Дэнни Ингса
Мерсисайдцы продлили безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей. «Святые» провели третий матч подряд в чемпионате Англии на ноль.
«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 33 очка и, несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. «Саутгемптон» (29) — поднялся на 6-е место.
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