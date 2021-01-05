Главный тренер «Саутгемптона» заплакал после победы в матче с «Ливерпулем». Видео

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на второй минуте забил Дэнни Ингс.

После матча главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль не смог сдержать эмоций от победы и заплакал.

Видео эмоций Ральфа Хазенхюттля после матча.

Мерсисайдцы продлили безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей. «Святые» провели третий матч подряд в чемпионате Англии на ноль.

«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 33 очка и, несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. «Саутгемптон» (29) — поднялся на 6-е место.