Ван Галь и Нерлингер недовольны своей командой

Наставник мюнхенской «Баварии» Луи ван Галь и спортивный директор клуба Кристиан Нерлингер остались недовольны выступлением команды в домашнем матче Лиги чемпионов против итальянской «Фиорентины», передаёт немецкая газета Bild.

Голландский специалист, в частности, сказал: «Моя команда не выполнила тех установок на игру, которые я давал. Мы очень долго возились с мячом, слишком часто пытались пользоваться длинными передачами, которые не доходили до адресата. Одним словом, не играли разумно».

Нерлингер в свою очередь сказал: «Мы должны представлять собой единство и демонстрировать командную игру. В матче с „Фиорентиной“ этого не было».