«Валенсия» может уволить главного тренера после 8 матчей без побед в Примере

Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия в ближайшее время может быть отправлен в отставку, сообщает Mundo Deportivo. Команда не может одержать победу в испанской Примере уже на протяжении восьми матчей подряд.

Вчера, 4 января, «летучие мыши» дома сыграли вничью в матче 17-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (1:1). «Валенсия» набрала 16 очков и находится на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. Столько же очков у «Эльче», находящегося в зоне вылета.

Грасия тренировал казанский «Рубин» с 2016 по 2017 год. Также испанский специалист работал в «Олимпиакосе», «Альмерии», «Осасуне», «Малаге», «Уотфорде» и других клубах. «Валенсия» объявила о назначении специалиста на должность главного тренера 27 июля 2020 года.

29 июня «Валенсия» объявила об отставке с поста главного тренера Альберта Селадеса. Селадес возглавил «Валенсию» в сентябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Марселино Тораля, отправленного в отставку из-за конфликта с руководством испанского клуба.