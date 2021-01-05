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Лукас Васкес отклонил первое предложение «Реала» по новому контракту

Лукас Васкес отклонил первое предложение «Реала» по новому контракту
Футбол / Испания 0
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Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес отклонил первое предложение клуба по новому контракту, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сливочные» предложили испанцу продлить контракт на три сезона со снижением зарплаты на 10%. Васкес ответил отказом. Позже стороны собираются продолжить переговоры. В продлении соглашения Лукаса с клубом заинтересован главный тренер команды Зинедин Зидан.

Васкес уже намекнул в прошлую субботу после матча 17-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (2:0), что процесс продления контракта идёт по неправильному пути. «Мы увидим, это зависит не только от меня. Вы должны видеть, что происходит внутри», — сказал хавбек.

Лукас Васкес — воспитанник мадридского клуба. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 5 матчей и 1 голевая передача в Лиге чемпионов.

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