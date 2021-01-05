Алаба требует у «Реала» зарплату больше, чем у Рамоса. Сделка на грани срыва

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба, который, по информации СМИ, должен в ближайшее время подписать контракт с мадридским «Реалом», требует у «сливочных» зарплату больше, чем у капитана Серхио Рамоса.

По информации Goal, представители 28-летнего австрийца во главе с агентом Пини Захави просят для Алабы € 13 млн за сезон после уплаты налогов. Такая заработная плата выведет Давида на первое место по заработку в «Реале», опередив Рамоса, который получает € 12 млн в год. Сообщается, что переговоры зашли в тупик. Продвижение сделки на таких условиях будет проблематичным. «Реал» готов платить не более € 10 млн.

Напомним, Алаба несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. По информации СМИ, Давид хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовского.



Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол.