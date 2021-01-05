Фёдор Кудряшов: с Черчесовым было тяжело разговаривать. Его энергия меня подавляла

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов признался, что раньше ему было трудно общаться с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
«Честно признаюсь – только после чемпионата мира мне стало попроще воспринимать и относиться к высказываниям Станислава Саламовича. Раньше мне было просто тяжело с ним разговаривать один на один, так как для меня это очень харизматичный и сильный человек, от него просто идёт такая жизненная сила и энергия, что меня она подавляла.
Сейчас мне проще. Я не знаю, с чем это связано. И Станислав Саламович, уверен, изменился. Он стал больше психологом. Возможно, я изменился в некоторых моментах – переосмыслил то, как и чем я думал. Станислав Саламович всегда говорит прямо и открыто то, что думает. Он не любит, как многие тренеры, в глаза говорить одно, а за спиной – другое. Как бы это ни звучало тяжело, но лучше знать горькую правду, чем слушать сладкую ложь», — сказал Кудряшов в видео на сайте «Российской газеты».
- 5 января 2021
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