Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман отреагировал на интерес «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«Приятно знать, что я заинтересовал такие хорошие команды, это придаёт мне дополнительную уверенность. Но у меня контракт с «Баварией» до 2023 года, я просто думаю о своём клубе. Всё хорошо, я здесь счастлив», — цитирует Комана Bild.
Сообщалось, что 24-летний французский хавбек и немецкий гранд ведут переговоры о новом контракте, который будет рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Коман принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. С 2015 года хавбек вызывается в сборную Франции.
Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 38 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Кингсли стал лучшим игроком последнего финального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0), забив победный мяч.
- 5 января 2021
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