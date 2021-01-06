«Атлетико» вступил в переговоры по форварду «Лиона» Дембеле

Мадридский «Атлетико» может в скором времени усилить линию атаки, в которой команда испытывает кадровые проблемы.
Как сообщает Footmercato, присоединиться к «матрасникам» в зимнее трансферное окно может нападающий «Лиона» Мусса Дембеле. «Атлетико» уже вступил в переговоры с французским клубом об аренде игрока с правом выкупа. Отмечается, что видеть футболиста в команде хочет главный тренер мадридцев Диего Симеоне.
Дембеле защищает цвета «Лиона» с 2018 года, а до этого выступал за «Селтик» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 (6 – в основе) и забил 1 гол.
Напомним, в прошлом месяце «Атлетико» расстался с нападающим Диего Костой, который инициировал расторжение контракта по личным причинам.
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