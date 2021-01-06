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«Барселона» отправила Карлеса Аленью в аренду в «Хетафе» до конца сезона

«Барселона» отправила Карлеса Аленью в аренду в «Хетафе» до конца сезона
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья перешёл в «Хетафе» на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Футболист рассчитывает получить больше игровой практики в новом клубе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не планирует продавать своего воспитанника. Так, каталонцы не будут включать в соглашение опцию выкупа игрока. По окончании сезона-2020/2021 он вернётся в «Барселону».

В нынешнем сезоне Аленья принял участие лишь в пяти матчах, и только в одном случае он выходил в стартовом составе. Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прямо заявил, что советует молодым игрокам, не попадающим в состав, уйти в аренду. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 15 млн.

Аленья уйдёт из «Барселоны» в аренду в «Хетафе»
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