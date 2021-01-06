В «Манчестер Сити» зафиксировано ещё три случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба «горожан». У Скотта Карсона, Коула Палмера и одного из сотрудников положительные результаты тестов на COVID-19. Они были помещены на 10-дневный карантин в соответствии с требованиями английской Премьер-лиги и правительства Великобритании.
29 декабря «Манчестер Сити» объявил о семи случаях заражения коронавирусом в команде. Среди заболевших оказались нападающий Габриэл Жезус, защитник Кайл Уокер, три неназванных игрока и два сотрудника клуба. Из-за вспышки коронавируса в стане «горожан» был перенесён матч 16-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити».
3 января команда сообщила о новых случаях заражения коронавирусом. Как сообщает Sky Sports, защитник «горожан» Эрик Гарсия и один сотрудник клуба сдали положительные тесты на COVID-19.
- 6 января 2021
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