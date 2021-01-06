Гурцкая: «Спартак» играет как «Уфа». Не вижу, чтобы Тедеско показал тренерское искусство

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая прокомментировал выступление московского «Спартака» в первой части сезона-2020/2021.
«Говорил летом и от точки зрения не отказываюсь – «Спартак» играет как «Уфа». Не вижу, чтобы Тедеско показал в каком-то матче тренерское искусство. Если матч не заладился, он его вытащить не может. А если матч идёт хорошо, то команда бежит, забивает. Они делают одно и то же, тренер не гибкий тактический. Но есть сильные качества — интервью даёт хорошо, влюбил в себя торсиду. Игроки к нему хорошо относятся, руководство», — цитирует Гурцкая «РБ-Спорт».
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.
- 6 января 2021
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