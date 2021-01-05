«Спартак» на сборах проведёт матч с чемпионом Беларуси
«Спартак» на официальном сайте сообщил, кто станет соперником команды по второму товарищескому матчу на зимних сборах в ОАЭ.
6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало встречи — в 15:00 мск. Напомним, в ноябре 2020 года «Шахтёр» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси.
Ранее стало известно, что «Спартак» на сборах сыграет с «Пахтакором». Матч пройдёт 30 января в Дубае.
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.
«Спартак» и «Зенит» сыграют с «Пахтакором»
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
20:36
-
20:34
-
20:15
-
20:04
-
19:56
-
19:46
-
19:36
-
19:04
-
19:03
-
18:51
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:11
-
18:01
-
17:43
-
17:42
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:23
-
17:11
-
16:55
-
16:50
-
16:39
-
16:38
-
16:18
-
16:17
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:41
-
15:27
-
15:19
-
15:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам