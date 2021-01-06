«Вулверхэмптон» рассказал о восстановлении Рауля Хименеса

Пресс-служба «Вулверхэмптона» рассказал о ходе восстановления нападающего Рауля Хименеса.



Напомним, на 5-й минуте матча 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» произошло столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца разбит лоб, у игрока «волков» всё более серьёзно. Пауза затянулась на 10 минут. Хименеса унесли с поля на носилках, также ему потребовалась кислородная маска. Позже у игрока был диагностирован перелом черепа.



«Прошло пять недель после операции, которую сделали Раулю. Сейчас Рауль занимается фитнесом, но впереди ещё долгий путь. Дела идут хорошо», — говорится в сообщении.



В нынешнем сезоне Хименес принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и забил 4 гола.

Рауль Хименес впервые посетил базу «Вулверхэмптона» после перелома черепа. Фото