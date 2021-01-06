Экс-игрок «Алании» Дренте перейдёт в клуб 4-го дивизиона Испании

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и владикавказской «Алании» Ройстон Дренте перейдёт в испанский клуб «Расинг Мурсия», сообщает Marca.

«Расинг Мурсия» — один из лидеров группы «13» в Терсере, четвёртом по значимости футбольном дивизионе Испании.

Ранее суд Нидерландов признал Дренте банкротом. Согласно правилам процедуры суд назначил Дренте финансового управляющего, который будет контролировать все счета и расходы игрока на время банкротства. В 2017 году Дренте сообщил, что он потерял крупную сумму из-за агента Сиги Ленса, с которым не заключил официального соглашения, доверившись ему.



Помимо мадридского «Реала», Дренте выступал за испанский «Эркулес», английские «Эвертон», «Рединг» и «Шеффилд Уэнсдей», нидерландские «Спарту» и «Фейеноорд», а также за владикавказскую «Аланию».