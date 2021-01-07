Головин рассказал, почему затянулось его восстановление после травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал возвращение на поле после травмы.

«Насколько тяжело дались эти четыре месяца без футбола? Это непросто. Очень хотелось играть, выйти на поле, помочь команде. Но теперь всё это позади, это придаёт дополнительные силы.



Восстановление затянулось? Да, сначала прогнозы были более оптимистичные, но травма оказалась серьёзнее, чем предполагалось. К тому же важно было вылечиться полностью, потому что нельзя было рисковать здоровьем, нужно было исключить даже минимальную возможность рецидива. Хотя играть очень хотелось. Следовал рекомендациям нашего медицинского штаба, все решения принимали врачи.



Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем. Смысл был как раз в том, чтобы подготовиться на сто процентов, полностью восстановиться и набрать форму. Только после этого оказался в заявке на игру», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Головин забил гол первым касанием после выхода на замену в матче Лиги 1 с «Лорьяном». Футболист вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года российский хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.