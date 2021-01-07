Игрок «Антверпена», прибывший на базу в футболке «Андерлехта», извинился за свой поступок

Нападающий «Антверпена» Дидье Ламкель Зе извинился после того, как прибыл на тренировку в футболке принципиального соперника клуба – «Андерлехта». Работники клуба отказались впускать 24-летнего форварда внутрь, заблокировав двери. Своими действиями Зе пытался надавить на руководство команды. Таким образом он хотел ускорить переход в «Панатинаикос».

«Я искренне извиняюсь перед клубом и болельщиками из Антверпена, потому что они великолепные и замечательные, они всегда поддерживали меня. Если я так отреагировал, то это потому, что мои мысли были где-то в другом месте, мне было нелегко. Я очень сожалею о своих действиях.

Не забуду, как мои товарищи по команде и технический персонал поддерживали меня в раздевалке с момента моего прибытия сюда. Я готов к работе в клубе, если понадоблюсь новому тренеру. Надеюсь, что очень скоро окажусь перед болельщиками на поле», – цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Нападающий хотел перейти в греческий «Панатинаикос», чтобы играть под руководством бывшего тренера «Антверпена» Ласло Болони. Ламкель Зе перешёл в «Антверпен» в 2018 году, забил 11 голов и сделал 9 голевых передач во всех соревнованиях.