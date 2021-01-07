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Защитник «Ростова» Осипенко отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»

Защитник «Ростова» Осипенко отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Ростова» Максим Осипенко отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита».

«Слышал, что интерес от «Зенита» вроде как был, но официальных бумаг не было. Тут у руководства надо спрашивать, со мной никто не связался, не звонил», — цитирует Осипенко «Матч ТВ».

Осипенко является воспитанником омского «Иртыша». После него защитник выступал за воронежский «Факел» и «Тамбов», а в январе 2020 года перешёл в «Ростов» за € 250 тыс. Контракт игрока с ростовским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. 26-летний россиянин в нынешнем сезоне провёл 19 матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Максима Осипенко в € 2,5 млн.

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