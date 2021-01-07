Защитник «Ростова» Осипенко отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита».



«Слышал, что интерес от «Зенита» вроде как был, но официальных бумаг не было. Тут у руководства надо спрашивать, со мной никто не связался, не звонил», — цитирует Осипенко «Матч ТВ».



Осипенко является воспитанником омского «Иртыша». После него защитник выступал за воронежский «Факел» и «Тамбов», а в январе 2020 года перешёл в «Ростов» за € 250 тыс. Контракт игрока с ростовским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. 26-летний россиянин в нынешнем сезоне провёл 19 матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Максима Осипенко в € 2,5 млн.

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