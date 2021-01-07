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Экс-тренер «Лиона» Бруно Женезио покинул «Бэйцзин Гоань»

Экс-тренер «Лиона» Бруно Женезио покинул «Бэйцзин Гоань»
Футбол / Прочие турниры 0

«Бэйцзин Гоань» в своём «твиттере» подтвердил расставание с французским специалистом Бруно Женезио, до недавнего времени занимавшим пост главного тренера команды.

«Мы бы хотели выразить искреннюю благодарность Бруно Женезио за его усердную работу и приверженность делу. Желаем вам всего наилучшего в будущих профессиональных начинаниях», — говорится в сообщении.

Женезио возглавил «Бэйцзин Гоань» в 2019 году. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла второе место в регулярном чемпионате, после чего в плей-офф дошла до полуфинала, где проиграла «Гуанчжоу Эвергранд». В противостоянии за третье место «Бэйцзин Гоань» победил «Шанхай СИПГ».

Женезио известен по работе в «Лионе», который он тренировал на протяжении четырёх лет, прежде чем возглавить китайскую команду.

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