«Ливерпуль», скорее всего, не усилится в зимнее трансферное окно, несмотря на травмы

В «Ливерпуле» по-прежнему не настроены усиливать состав в зимнее трансферное окно, несмотря на кадровые проблемы.



Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в клубе, мерсисайдцы не станут делать приобретения, которые будут противоречить их трансферной стратегии. Красные считают, что покупать футболиста стоит только в том случае, если он на сто процентов подходит команде по всем параметрам, и в данный момент такого кандидата нет.



Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сделал предложение защитнику «Баварии» Давиду Алабе. По последней информации СМИ, красные заинтересовались капитаном мадридского «Реала» Серхио Рамосом.



Напомним, основные центральные защитники «Ливерпуля» в настоящее время травмированы. В недавнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1) в центре обороны мерсисайдцев вышли полузащитники Фабиньо и Джордан Хендерсон.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»: