«У нас самый смешной чемпион страны». Агент Исаев – о потолке зарплат в Беларуси

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал информацию, что Ассоциация «Белорусская федерация футбола» планирует ввести потолок зарплат.



«Этот документ вызывает идиотскую улыбку. Если бы такое принимали в России или другой развитой стране, то можно было бы порассуждать. Когда подобное принимают в нищей лиге, когда между командами вверху и внизу таблицы пропасть по зарплатам и ресурсам, это вызывает улыбку и говорит о том, что руководителям федерации заниматься нечем. Это происходило и до последних событий в стране. В федерации собрались бездельники. Ничего, кроме бесполезных и на самом деле вредных для развития футбола страны лимитов и ограничений, они предложить не могут. А ведь наверху должны видеть, что они не просто так получают свои зарплаты. Я это говорю с долей иронии, но этот документ ничего не принесёт.



Совершенно понятно, что 80% клубов это не коснётся, потому что они до этих цифр даже не достают. Судя по футболу, который показывает большинство клубов, мотивации игроков и уровню их мастерства, футболисты должны получать столько, сколько получают врачи, в лучшем случае. Но это должен регулировать рынок.



В Беларуси ввели возрастной лимит, но он только развращает молодёжь. Они просят большие зарплаты, хотя даже близко не заслуживают их. Думаю, молодёжный футбол не приобретёт, а пострадает от подобной форы для молодых. В России этот лимит тоже показал, что молодым не надо давать преференций.

У нас самый смешной чемпион страны за все годы чемпионата. Они сами после финального свистка не поверили в своё счастье. Наверное, это самый бюджетный клуб страны, ведь единственный источник финансирования клуба — это недра страны. Они лютуют по трансферам и принятию решений. Они таким образом стали чемпионами, за счёт трансферов и ресурсов, но не показали чемпионской игры. Их этот лимит никак не коснётся. Волшебным образом прямые бюджетные вливания превратятся в заработанные чудо-менеджерами клуба от коммерческой деятельности. У нас хватает специалистов по обуванию в лапти. Это просто марание бумаги. Полнейшее непонимание ситуации у руководства», — цитирует Исаева Sport24.