Заика назвал абсолютного лидера «Сочи»
Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о голкипере Сослане Джанаеве.
«Джанаев — абсолютный лидер за полем и на поле. Это человек, которого слушаются. Кому бы он что не сказал, все его прислушиваются. Есть связь с тренером хорошая. Если тренер что-то не может донести, то Сослан может прямо сказать кому-то лично.
Я — из той категории футболистов, кто тащит рояль? Кому-то надо же его таскать, а кто-то на нём играет. Это нормальная роль. В этом нет ничего зазорного. Приходится делать черновую работу, и мне это нравится», — цитирует Заику «Матч ТВ».
«Сочи» набрал 33 очка в 19 турах РПЛ и занимает 4-е место в таблице РПЛ. В 20-м туре после возобновления сезона команде предстоит встреча с «Арсеналом».
Защитник «Сочи» Заика: постепенно движемся к еврокубкам
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