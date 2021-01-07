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«Реал» показал, как проходит реконструкция «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» показал, как проходит реконструкция «Сантьяго Бернабеу»
Футбол / Испания 0
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Пресс-служба «Реала» опубликовала новую запись в своём «твиттере». Мадридский клуб показал, как на домашнем стадионе команды «Сантьяго Бернабеу» ведётся реконструкция. На фото показано, как ведутся работы на стадионе, покрытом снегом.

Запись можно посмотреть в «твиттере» мадридцев.

В нынешнем сезоне «Реал» проводит домашние матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано». Предполагается, что уже со следующего сезона «сливочные» вернутся на «Сантьяго Бернабеу». Во время реконструкции на арене установят новое современное поле, заменят кресла и проведут другие работы. При этом сообщалось, что сейчас реконструкция идёт с опережением графика. Ожидается, что все работы будут завершены в 2022 году.

«Реал», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Мадридцы в пяти последних матчах одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. От лидирующего «Атлетико» «Реал» отстаёт на два очка, но «матрасники» провели на два матча меньше.

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