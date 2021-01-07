Главный тренер «Фенербахче»: ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни

Главный тренер «Фенербахче» Эрол Булут высказался о возможном переходе в команду полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Сообщалось, что немецкий полузащитник может покинуть лондонский клуб уже зимой и перейти в «Фенербахче».
«Ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни. Месут — очень известный игрок. Пока не могу что-то комментировать», — приводит слова Булута спортивный журналист Фабрицио Романо.
Озил не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.
Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. В декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Не играл в составе «канониров» с марта 2020-го.
- 7 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:25
-
23:18
-
22:52
-
22:49
-
22:27
-
22:18
-
21:56
-
21:46
-
21:40
-
21:35
-
21:21
-
21:01
-
20:53
-
20:34
-
20:11
-
20:00
-
19:49
-
19:28
-
19:08
-
18:55
-
18:41
-
18:39
-
18:19
-
18:17
-
18:01
-
18:01
-
17:57
-
17:34
-
17:20
-
16:59
-
16:58
-
16:49
-
16:36