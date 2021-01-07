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Главный тренер «Фенербахче»: ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни

Главный тренер «Фенербахче»: ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Фенербахче» Эрол Булут высказался о возможном переходе в команду полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Сообщалось, что немецкий полузащитник может покинуть лондонский клуб уже зимой и перейти в «Фенербахче».

«Ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни. Месут — очень известный игрок. Пока не могу что-то комментировать», — приводит слова Булута спортивный журналист Фабрицио Романо.

Озил не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.

Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. В декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Не играл в составе «канониров» с марта 2020-го.

Источник: в случае перехода в «Фенербахче» Озил будет зарабатывать € 5 млн в год
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