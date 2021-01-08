Президент «Хетафе» назвал переход Такефусы Кубо вопросом времени

Президент «Хетафе» Анхель Торрес заявил, что японский полузащитник «Реала» Такефуса Кубо, который находится в аренде в «Вильярреале», хочет перейти в стан «синих».

«Мы обратились к «Реалу» с просьбой арендовать Кубо. Нам ответили, что проблем нет, это вопрос времени. Парень действительно хочет к нам приехать, и «Вильярреал», и «Реал» хотят этого перехода», — цитирует Торреса COPE.

Сообщалось, что «Вильярреал» хочет вернуть Такефусу Кубо в мадридский клуб. По информации источника, японец потерял доверие тренера Унаи Эмери. Такефуса выходил на поле во всех матчах команды в Примере (13 матчей) до встречи с «Осасуной», которая прошла 19 декабря.



Кубо перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Токио» на правах свободного агента. В прошлом сезоне японец выступал за «Мальорку» на правах аренды. Хавбек принял участие в 35 матчах Примеры, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.