«Когда маскарад, а?» Бензема о судебном разбирательстве по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на информацию о том, что ему предстоит предстать перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием.

«Хорошо, так когда же маскарад, а?», — написал Бензема в своём сториз в «инстаграме».

Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник. Футболист «сливочных» подстрекал Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали в Сети видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока были отстранены от сборной Франции на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Сам Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.