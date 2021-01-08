Сон — третий в списке нападающих для «Реала» после Мбаппе и Холанда
Мадридский «Реал» интересуется нападающим лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мином.
Как сообщает OK Diario, 28-летний футболист благодаря успешному выступлению в Англии заметно прибавил в глазах представителей «Королевского клуба». В настоящее время кореец занимает третье место в списке «сливочных» на усиление атаки. Выше него «Реал» оценивает только Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» и Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Приоритетной целью по-прежнему является француз.
Приблизительно на том же уровне приоритетности для «Реала», что и Сон, находятся Садио Мане («Ливерпуль»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) и одноклубник корейца Гарри Кейн.
Видео гола Сона в ворота «Ливерпуля»:
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