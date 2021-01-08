Клопп и Гвардиола не попали в список претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём сайте объявила имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам декабря.



В список вошли четыре специалиста: Карло Анчелотти («Эвертон»), Шон Дайч («Бёрнли»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Дин Смит («Астон Вилла»).



«Эвертон» Анчелотти, набрав 29 очков в 16 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» Дайча (16) располагается на 16-й строчке, находясь в 5 очках от зоны вылета. «Манчестер Юнайтед» Сульшера (33) уступает лишь «Ливерпулю», а «Астон Вилла» Смита (26) занимает восьмое место.



Ранее был опубликован список претендентов на приз лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии.

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