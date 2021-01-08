Стив Брюс: с финансовой точки зрения продолжение сезона — правильно, но с моральной — нет

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс высказался насчёт возможной приостановки сезона АПЛ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Великобритании.



«Мы видим, как другие клубы сейчас сталкиваются с проблемами из-за COVID-19. Конечно, существуют протоколы английской Премьер-лиги, но, как только вы покидаете тренировочную базу, вы оказываетесь во внешнем мире. Скорость, с которой он распространялся в нашем клубе в начале декабря, — это то, с чем будут вынуждены столкнуться все футбольные клубы, потому что эту болезнь трудно сдержать и остановить.



С финансовой точки зрения продолжение сезона — это правильно, но с моральной — совершенно наоборот. Я понимаю, что люди хотят, чтобы игра в футбол продолжалась, но мы так же уязвимы, как и все остальные. Все мы страдаем. Но мы — счастливчики, обеспечивающие развлечение, которое люди могут себе позволить в это тяжёлое время.



Однако наступит этап, на котором мы должны будем принять решение. Будем надеяться, что в ближайшие несколько недель вспышек больше не будет», — цитирует Брюса Sky Sports.

«Ньюкасл» закроет тренировочную базу из-за восьми случаев коронавируса